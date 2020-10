Parte prevendita, visioni sicure

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Al via lunedì 12 ottobre, la prevendita dei biglietti per la quindicesima edizione della Festa del Cinema. L’acquisto dei biglietti in prevendita potrà essere effettuato dalle ore 9 esclusivamente online attraverso il sito www.ticketone.it. I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma nelle sale in città saranno acquistabili soltanto online attraverso lo stesso sito, pertanto non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso le sale dei cinema. Al Teatro Palladium i biglietti si potranno acquistare anche presso la biglietteria del teatro la sera dell’evento.

Per partecipare alla Festa 2020, basterà seguire alcune regole già adottate nella vita quotidiana: dopo il controllo della temperatura corporea all’ingresso, sarà necessario indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento minimo di un metro e provvedere a una frequente igienizzazione delle mani presso i punti di distribuzione del gel.

Per evitare assembramenti, il pubblico sarà invitato a presentarsi alle proiezioni con congruo anticipo. In sala non saranno previste sedute contigue per i congiunti, non sarà possibile lo scambio di posto e il consumo di cibi e di bevande.

Per garantire il tracciamento elettronico, il biglietto, l’accredito o la prenotazione andranno esibiti all’ingresso delle sale e degli spazi della Festa.

Per vedere dal vivo il red carpet servirà semplicemente prenotare la propria postazione sul sito web o sull’APP della Festa, accedere alla Cavea superiore dell’Auditorium e occupare i posti contrassegnati.

Le Preaperture della Festa del Cinema 2020 si svolgeranno da lunedì 12 ottobre fino a mercoledì 14, con una rassegna di cinque film che anticiperanno il programma della quindicesima edizione. Le proiezioni in anteprima, che quest’anno avranno ingressi contingentati, si terranno presso la Casa del Cinema, ma il pubblico potrà comunque assistere alle repliche che si svolgeranno nei giorni della Festa fra il MAXXI e il Teatro Palladium.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre alle ore 18 con Era la più bella di tutti noi – Le molte vite di Veronica Lazar di Leonardo Celi e Roberto Savoca. Il film sarà visibile in replica il 18 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20 e il 20 ottobre al MAXXI alle ore 16.

Nello stesso giorno alle ore 21 si terrà la proiezione di Earthling: Terrestre di Gianluca Cerasola, primo documentario cinematografico-spaziale che racconta, in esclusiva mondiale, la vita, lo spazio, l’arte e i record dell’astronauta Luca Parmitano. Il film sarà visibile in replica il 21 ottobre al MAXXI alle ore 16 e il 23 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20.

Martedì 13 ottobre alle ore 18 sarà la volta de L’amore non si sa di Marcello Di Noto. Il film sarà visibile in replica il 19 ottobre presso il Teatro Palladium alle ore 20 e il 22 ottobre al MAXXI alle ore 16.

Il 13 ottobre alle ore 21 toccherà a Porto Rubino – Storie, canzoni e lupi di mare di Fabrizio Fichera. Il film sarà visibile in replica il 16 ottobre al MAXXI alle ore 16.

Mercoledì 14 ottobre alle 21, la Casa del Cinema ospiterà Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Il film sarà visibile in replica il 25 ottobre al MAXXI alle ore 15:30. (ANSA).



