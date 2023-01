“Partecipate e assessorati in quota Pd”. Chi è la commercialista di Panzeri

Condividi l'articolo

Il Qatargate procede, anche se i fari si sono attenuati sulla vicenda che ha scosso il parlamento europeo come un terremoto. Antonio Panzeri ha deciso di collaborare con le autorità belghe in cambio, se condannato, di uno sconto di pena, ha ammesso i meccanismi della corruzione e anche l’entità dei versamenti. In queste ore a finire in manette è stata la sua commercialista di Milano, Monica Rossana Bellini, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità belghe. La donna, accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, è stata portata in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti alla quinta sezione penale della Corte di appello del capoluogo lombardo. Il suo nome è ben noto negli ambienti di sinistra che contano di Milano, come ha sottolineato in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario della Lega a Milano.

“ È da sempre vicina agli ambienti del centrosinistra milanese e metropolitano ed è componente” del collegio sindacale “di numerose società partecipate sempre in ‘quota’ Partito Democratico “, ha detto l’esponente leghista, rivelando che, tra le altre cose, “ è stata nominata dal sindaco Sala nel collegio sindacale di Milano Sport per il comune di Milano e nel collegio di Afol Metropolitana (su designazione con decreto del sindaco metropolitano Sala) “. Silvia Sardone ha quindi ricordato come nel passato di Monica Rossana Bellini ci siano state anche partecipazioni politiche attive di lunga durata, come il ruolo di assessore al Bilancio nel Comune di Pieve Emanuele col centrosinistra dal 1994 al 2005.

“ Il sindaco e Majorino non hanno nulla da dire rispetto a tali nomine e tali vicende? “, si chiede Silvia Sardone. Ma il commissario della Lega a Milano si rivolge soprattutto al candidato del Pd al Pirellone: “ Era coordinatore per i socialisti della commissione speciale “ingerenze straniere nei processi democratici della Ue” che non perde mai tempo per attaccare Regione Lombardia sulla trasparenza e sulla mafia, perché non fa un bagno d’umiltà e non ci fornisce qualche spiegazione utile? “. E ancora, Silvia Sardone pone domande scomode ai dem: “ Perché il Pd continua a far finta di non conoscere più Panzeri (già eurodeputato del Partito Democratico) e poi allo stesso tempo nominava la sua commercialista nelle partecipate? “. Tutte domande alle quali difficilmente verrà data risposta.

