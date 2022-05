Partenza a sorpresa per Johnny Depp, vola in Gb e suona a Sheffield

Condividi l'articolo

di Alessandra Baldini

Mentre la giuria del processo Depp contro Heard si prepara a riprendere le deliberazioni, Johnny Depp è tornato alle sue radici musicali. Concluse venerdì le argomentazioni degli avvocati in aula, l’ex Pirata dei Caraibi è volato in Gran Bretagna e ieri ha sorpreso i fan a un concerto di Jeff Beck a Sheffield.

Secondo post di foto e video sui social, Johnny è salito sul palco con Beck per suonare la loro collaborazione “Isolation” del 2020, un remake della canzone di John Lennon dallo stesso nome. I due hanno poi suonato una cover di “What’s Going On” di Marvin Gaye e “Little Wing’ di Jimi Hendrix. Beck ha 77 anni e a metà anni ’60 ha preso il posto di Eric Clapton nel gruppo rock The Yardbirds.

Prima di intraprendere la carriera di attore, anche Depp voleva fare il musicista e di questo ha parlato dal banco dei testimoni del processo di Fairfax in Virginia, notando che non aveva avuto il successo che avrebbe desiderato.

