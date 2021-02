Siamo a comunicare lo spostamento della Manifestazione Nazionale Unitaria contro il Governo

Draghi in programma per domani, 27 Febbraio 2021, da Bologna, a Forlì in piazza Aurelio Saffi

in seguito all’improvviso passaggio in zona arancione-scuro,la manifestazione avrà luogo come

previsto dalle ore 15.

Partito Comunista Emilia Romagna