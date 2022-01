Partygate: media, il rapporto Gray atteso per oggi

Condividi l'articolo

Ci si aspetta che il premier britannico Boris Johnson riceva oggi il rapporto dell’alta funzionaria Sue Gray sulle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle norme anti-Covid e al centro dello scandalo partygate. E’ quanto affermano i media del Regno Unito. È probabile che il documento venga pubblicato poche ore dopo essere stato presentato al primo ministro, che dovrebbe riferire in merito alla Camera dei Comuni affrontando quindi le domande in arrivo dai deputati.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte