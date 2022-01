Partygate: rapporto Gray, ‘comportamenti non giustificabili’

Condividi l'articolo

Ha riscontrato comportamenti “difficili da giustificare” il rapporto Gray sul Partygate pubblicato in una versione ridotta. Si tratta infatti di 12 pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio “da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office” rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti-Covid. Inoltre alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi nel modo in cui è successo.

Scotland Yard sta indagando all’interno dello scandalo partygate anche sulla festa di compleanno di Boris Johnson svoltasi nella Cabinet Room a Downing Street il 19 giugno del 2020 in presunta violazione delle regole anti-Covid, alla quale prese parte il primo ministro britannico. E’ quanto emerge dal rapporto Gray.

