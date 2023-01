Passa le feste a San Marino, ma appena uscito dal confine viene arrestato dalla Polizia di Stato italiana. Il 35enne rumeno era ricercato nel suo paese.

Condividi l'articolo

Nella giornata di Epifania, un cittadino rumeno di 35 anni è stato fermato dalle Volanti della Questura di Rimini durante un posto di controllo sulla via Ausa dopo aver trascorso le vacanze a San Marino. I poliziotti hanno effettuato un controllo delle sue credenziali tramite il database del Viminale e hanno scoperto che il 35enne era ricercato dalla giustizia rumena per scontare una condanna di cinque anni di reclusione per una serie di reati, tra cui danneggiamento, violazione di domicilio e minaccia.

A seguito della scoperta, è stato emesso un mandato d’arresto europeo che è stato immediatamente eseguito. Il 35enne è stato accompagnato negli uffici di piazzale Bornaccini per le procedure di rito e poi trasferito ai Casetti, dove attenderà il via libera per l’estradizione in Romania. Se il 35enne darà il suo consenso, l’estradizione potrà avvenire entro 10 giorni, altrimenti la Corte d’Appello di Bologna avrà 60 giorni di tempo per decidere se consegnarlo o meno alle autorità rumene.