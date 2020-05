Passaggio Frecce Tricolori su Firenze

(ANSA) – FIRENZE, 26 MAG – Suggestivo passaggio delle Frecce Tricolori, la Pattuglia acrobatica nazionale, sopra la città di Firenze secondo il programma previsto in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Sui ponti sull’Arno tanto gente per vedere le Frecce da una visuale più aperta rispetto alle strade strette del centro. Gente a testa in su anche nelle piazze.

Tutti indossavano la mascherina, mentre dai palazzi dei quartieri esterni al centro la gente si è affacciata alle finestre e dai terrazzi per osservare gli aerei. Altro punto di osservazione il piazzale Michelangiolo oltre alle colline intorno alla città. Dopo un primo transito, la formazione della Pan ha sorvolato con un largo tondo la città in senso antiorario, quindi tornando verso nord ha aggirato il Monte Morello e ripreso la rotta all’altezza di Prato per eseguire, con assetto a freccia, un secondo sorvolo su Firenze rilasciando, in questo transito, la celebre scia fumogena tricolore dalle code dei velivoli.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte