Passante Bologna: riconoscimento Platinum per sostenibilità

(ANSA) – BOLOGNA, 05 APR – Il progetto del Passante di

Bologna è la prima infrastruttura autostradale in Europa ad aver

ricevuto il riconoscimento Platinum sull’innovazione e la

sostenibilità. Si tratta del più alto livello di rating

raggiungibile della certificazione Envision. Le motivazioni sono

state presentate questa mattina a Bologna da Autostrade per

l’Italia. Il riconoscimento è stato rilasciato dall’ente Icmq

sulla base dei livelli qualitativi riscontrati nelle cinque aree

di valutazione individuate. Si va dall’impatto positivo sulla

qualità della vita del territorio alla tutela del clima e

dell’ambiente, fino all’uso sostenibile delle risorse usate per

la realizzazione e alla collaborazione tra il Gruppo Aspi e le

istituzioni nazionali e locali.

“È una certificazione importantissima che è il risultato di

un lavoro di sistema”, ha detto Roberto Tomasi, amministratore

delegato di Autostrade che ha ricordato l’importanza del

progetto per il trasporto autostradale nazionale. “Alla fine

della realizzazione del progetto risparmieremo più di 4,5

milioni di ore per gli utenti che attraversano il nodo – ha

aggiunto – e ci saranno progetti di sviluppo e di riqualifica

anche del sistema cittadino”.

Secondo i dati forniti da Aspi, la diminuzione dei tempi di

percorrenza genererà una diminuzione di emissioni di anidride

carbonica nell’area metropolitana intorno alle 1.350 tonnellate

all’anno. Tra gli interventi, la possibilità di aumentare da 2,3

megawatt di pannelli fotovoltaici a 50 megawatt, i lavori sulla

galleria San Donnino, che ora è dotata di una protezione fonica,

ma che in futuro sarà attraversabile dai pedoni. Inoltre,

verranno realizzati 20 chilometri di piste ciclabili, 20

chilometri di barriere fonoassorbenti e l’opera sarà circondata

da un anello di parchi, per un totale di 140 ettari di

mitigazione. Rispetto alla possibilità di convincere i cittadini

critici rispetto alla realizzazione, Tommasi ha affermato che “il dialogo è una componente fondamentale del progetto, sia

durante la realizzazione che una volta realizzata l’opera, per

verificare se i benefici dichiarati sono stati realizzati”.

(ANSA).



