Passeggeri perdono volo, per aeroporto ‘arrivati tardi’

(ANSA) – BOLOGNA, 14 DIC – Alcune decine di persone che

questa mattina dovevano prendere un aereo dal Marconi di Bologna

hanno perso il proprio volo, a loro dire a causa delle file ai

controlli di sicurezza che avrebbero fatto arrivare tardi questi

viaggiatori ai gate d’imbarco, con la conseguenza che la

compagnia aerea non li ha fatti salire a bordo. In particolare,

più di 20 persone hanno perso il volo Ryanair per Catania e una

decina quello per Londra, entrambi in partenza alle 6.

Alcuni di questi passeggeri hanno contattato le redazioni di

giornali e agenzia, raccontando arrabbiati di essere stati

costretti a pagare penali per prendere un volo successivo, o

comprare biglietti con altre compagnie.

Secondo quanto fa sapere l’aeroporto Marconi, la maggior

parte di queste persone sarebbe arrivata troppo tardi in

aeroporto e questa sarebbe stata la causa della perdita del

volo. Alcuni hanno infatti raccontato di essersi presentati

intorno alle 5 ai controlli di sicurezza, trovandoli affollati,

appena un’ora prima della partenza del volo, quando le

indicazioni sono di arrivare con almeno due ore di anticipo.

“Questa raccomandazione va seguita in modo scrupoloso – spiegano

ancora dal Marconi- soprattutto in questa fase in cui, oltre i

normali controlli di sicurezza, ci sono anche le verifiche

sanitarie dovute al Covid”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte