Patenti facili, coinvolti tre calciatori del Napoli

(ANSA) – NAPOLI, 11 SET – Figurano anche i nomi di tre

calciatori del Napoli, Koulibaly, Ghoulam e Callejon, nella

lunga lista di persone (sono circa 600) che avrebbero acquisito

la patente nautica senza però avere sostenuto l’esame. Lo

riportano organi di stampa. La Procura di Napoli (sostituto

procuratore Cristina Curatoli, procuratore aggiunto Vincenzo

Piscitelli) ha emesso 31 avvisi di conclusione indagini dei

carabinieri di Caserta (svolte dal 2014 al 2017) nei confronti

di ex funzionari o direttori della motorizzazione civile,

direttori di scuola guida e faccendieri.

Le patenti potrebbero essere anche invalidate; secondo un

tariffario che comprende l'”acquisto” anche di patenti

automobilistiche, le cifre vanno dai mille ai millecinquecento

euro, senza sostenere le prove.

Secondo gli inquirenti Koulibaly e Ghoulam si sarebbero recati

sul posto per sostenere la prova, ma se ne sarebbero poi andati

senza essersi sottoposto all’esame. Callejon, invece, la patente

se la sarebbe fatta recapitare direttamente a casa. Al momento

sembrerebbe escluso che esaminatori e dirigenti si siano fatti

pagare in moneta le agevolazioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte