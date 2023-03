Patrigno ucciso da penne avvelenate, confermati i 30 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 27 MAR – La Corte di assise di appello di

Bologna ha confermato la condanna a 30 anni per Alessandro Leon

Asoli, a processo per aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi e

aver tentato di assassinare la madre Monica Marchioni a

Casalecchio di Reno, il 15 aprile 2021, con un piatto di penne

al salmone avvelenate con nitrito di sodio.

Proprio oggi in udienza il 21enne, difeso dall’avvocato

Davide Bicocchi, ha confessato per la prima volta il delitto.

Oltre alla difesa, la sentenza era stata impugnata anche dalla

Procura e la Procura generale aveva chiesto l’ergastolo. (ANSA).



