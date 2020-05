Patrimonio edilizio scolastico: al via interventi di manutenzione per 500.000 euro

Una moltitudine di interventi che comporteranno una spesa di circa 500.000 euro complessivamente. Tra gli interventi il rifacimento delle linee riscaldamento, palestre, recinzioni esterne, isole ecologiche, analisi acustiche, tinteggiature, cucine.

Una serie di interventi manutentivi che corrono parallelamente alla realizzazione delle nuove scuole in corso, come nel caso della nuova scuola elementare Montessori in avanzato stato di realizzazione, o le nuove Ferrari che, con un costo di circa 5 milioni di euro, saranno completamente ricostruite al termine della totale demolizione dell’attuale struttura per ospitare, sviluppata su tre piani, sia i 161 gli alunni delle nove classi della scuola primaria “Luigi Ferrari”, sia i 50 i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia “Via Gambalunga” in due sezioni.

Ecco nel dettaglio scuole su cui verranno effettuati gli interventi: scuola elementare G. Rodari, asilo nido Baldini, scuola elementare più scuola media statale Celle (Federico Fellini), scuola elementare e scuola media statale Celle (Federico Fellini), scuola elementare Gaiofana, scuola media n° 3 A. Bertola, Asilo Nido Girotondo, scuola media n° 9 A.

Marvelli, scuola elementare S. Giustina (M. Zoebli), scuola elementare più scuola media statale Decio Raggi, scuola elementare Miramare, scuola d’infanzia Il Glicine, scuola d’infanzia Rivabella (La Giostra), scuola d’infanzia Rivabella (La Giostra), scuola d’infanzia Viserba (Galeone), scuola media statale Il Girasole, scuola d’infanzia Il Borgo

(San Giuliano), scuola elementare Enrico Toti, scuola elementare Padulli, scuola elementare Padulli, scuola elementare G.B. Casti, scuola elementare De Amicis, scuola elementare Villaggio Nuovo, scuola elementare Case Nuove, scuola media n° 8 A. Di Duccio, scuola media n° 9 A. Marvelli, scuola media n° 2 D. Alighieri, scuola elementare F. Casadei, scuola elementare F. Casadei,

