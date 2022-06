Patrizia Cavalli, l’appello per un posto al cimitero acattolico

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Patrizia Cavalli “è stata la voce

poetica più importante e più amata dell’ultimo quarto di secolo

italiano”. Lei, non cattolica, “avrebbe molto desiderato, che le

sue ceneri fossero deposte nel cimitero acattolico di Roma”. Si

condensa in queste parole la lunga lettera-appello rivolta da

intellettuali, artisti, amici della grande poetessa scomparsa

alla direttrice del cimitero acattolico di Roma perché le sue

ceneri vi vengano deposte secondo quello che era il suo

desiderio. Gli amici ricordano le tante raccolte di poesia tradotte in ogni

lingua, le sue traduzioni per il teatro, i numerosi e

prestigiosi premi arrivati nel percorso di una carriera

luminosa, riconosciuta nella sua potenza da grandi scrittori e

critici, a cominciare da Elsa Morante che la scoprì, senza

dimenticare i lettori che l’hanno sempre amata moltissimo.

Patrizia Cavalli, sottolineano gli autori dell’appello, “è

stata una voce poetica amata e quasi venerata dalla città in cui

ha vissuto, Roma, che ha saputo descrivere, raccontare e

poetare, attraverso cinquant’anni, in versi e in prose”. Le sue

esequie sono state svolte “senza alcun segno né cerimonia

religiosa”. Da qui l’appello: “Crediamo che sarebbe importante,

per la città di Roma, onorare la memoria di Patrizia Cavalli in

un luogo di tale bellezza, insieme alla memoria dei molti altri

poeti sepolti lì”. (ANSA).



