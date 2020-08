Pattinaggio: Francia; molestie e abusi, indagati 21 tecnici

(ANSA) – PARIGI, 04 AGO – Scandalo in Francia: il Ministero

dello Sport ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico

su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta, penalmente, al

termine dell’indagine fatta dalla commissione istituita dopo una

serie di denunce. In particolare dodici allenatori sono accusati

di molesti sessuali, gli altri di abusi “fisici e verbali” e

perfino di aver ‘segregato’ delle atlete per punirle per

comportamenti sbagliati o errori che avevano fatto. (ANSA).



