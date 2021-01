PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: IL PRESIDENTE SANTI FIRMA PER LA PROVINCIA DI RIMINI

Il presidente Riziero Santi ha firmato l’adesione della Provincia di Rimini al nuovo Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna.

“Si tratta di un momento molto importante – dichiara il presidente Santi – che giunge alla conclusione di un percorso che ha portato alla definizione di un piano d’azione per sostenere la ripartenza dell’Emilia-Romagna e porre le basi ad uno sviluppo sostenibile, equo e semplificato. Parliamo di un patto condiviso con tutte le forze economiche, sociali, associazioni d’impresa, professioni, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria. Un patto che trae ispirazione anche dal Next Generation EU, che con questo condivide oltre agli indispensabili strumenti per riprendersi dalla crisi e stimolare gli investimenti, un’accelerazione della duplice transizione, verde e digitale. A questo fondamentale documento ha contribuito anche la Provincia di Rimini con il suo Patto per la governance del territorio presentato nello scorso mese di ottobre.”