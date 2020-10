Patuanelli: ‘Lo stop dei licenziamenti non può essere prorogato’

“Ritengo che il percorso fatto fino adesso, Cig e blocco dei licenziamenti, non possa essere prorogato ancora”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine dell’evento al Talen Garden.

“Non credo – ha osservato – che rimandare significhi risolvere il problema dei disoccupati”. E sulla richiesta da parte dei sindacati di estendere il blocco fino a fine emergenza, Patuanelli risponde: “Non c’è una data di scadenza dell’emergenza, purtroppo. La pandemia non è uno yogurt. Stiamo individuando gli strumenti per non far licenziare, ma non per obbligarle a non licenziare”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte