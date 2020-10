Paul McCartney, nuovo album figlio del lockdown

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Fa una certa impressione constatare

che la nuova uscita discografica di Paul McCartney avvenga a

poco più di 50 anni dalla sua uscita dai Beatles. Era aprile del

1970 e Paul annunciò l’abbandono della band e contemporaneamente

la pubblicazione del suo album solista. Quell’intervista per il

mondo fu uno shock, per John Lennon un tradimento. In

quell’album del 1970, quasi simbolicamente, suonava tutto da

solo, un’abitudine per altro consolidata, quella “dell’uomo solo

al comando”, che da un certo punto in poi aveva incrinato i

rapporti tra i Beatles.

Col tempo il solo album è diventato anche un appuntamento

sul calendario dei fan: nel 1980 arriva “Paul McCartney II”,

guarda caso il primo dopo lo scioglimento dei Wings, un album in

cui Sir Paul si sbizzarrisce con i sintetizzatori e che

all’epoca suonava sperimentale. Andò primo in classifica, i “Die

Hard Fans” lo amano molto ma lui dopo qualche anno disse che “i

sintetizzatori suonano finti”.

Passano 40 anni ed ecco “Paul McCartney III”, terzo capitolo

della trilogia. Ma le ragioni della scelta della solitudine sono

purtroppo molto diverse da quelle dei primi due. Perchè questo

nuovo album, che uscirà l’11 dicembre, nasce dall’isolamento in

cui anche l’ex Beatles ha vissuto come tutti durante il

lockdown.

Paul non aveva pianificato uscite discografiche nel 2020 ma,

nell’isolamento, ha cominciato a lavorare su pezzi già esistenti

e a crearne di nuovi.

Parlando dell’album, Paul ha detto: “vivevo in isolamento

nella mia fattoria con la mia famiglia e andavo ogni giorno nel

mio studio. Dovevo lavorare su un po’ di musica da film e questo

si è trasformato nel brano d’apertura e poi, quando è stato

fatto, ho pensato: cosa farò dopo? Avevo delle cose su cui avevo

lavorato nel corso degli anni, ma a volte il tempo si esauriva e

rimanevano a metà, così ho iniziato a pensare a quello che

avevo. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui

avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il

tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare.

Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato un album”.

