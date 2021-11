Paul McCartney si racconta, una vita in parole e musica

Condividi l'articolo









(di Lorenzo Amuso) (ANSA) – LONDRA, 06 NOV – Un autoritratto musicale, dove le

note s’intersecano con un fiume di ricordi, emozioni, aneddoti,

incontri: più che un’autobiografia, ‘Lyrics: 1956 to the

Present’ – il doppio volume firmato da sir Paul McCartney alla

soglia del traguardo degli 80 anni, e presentato nelle scorse

ore a Londra – è il racconto destrutturato di una vita. La vita

eccezionale del leggendario ex frontman dei Beatles filtrata

attraverso il prisma di 154 sue canzoni.

Una carrellata di successi intramontabili e pezzi meno noti

(finanche qualche inedito), accompagnati dai commenti a margine

dello stesso ‘Macca’: non solo per spiegare la genesi di

capolavori come Hey Jude o A Hard Day’s Night, ma anche per

condividere momenti chiave del percorso di un’esistenza intera.

Dal primo incontro con John Lennon, che gli incuteva soggezione,

alla prematura morte dell’adorata madre Mary; dalla depressione

seguita allo scioglimento dei Fab Four; all’amore sconfinato per

i figli: onnipresenti nel libro. Una confessione, intima e

delicata, emersa anche nel corso dell’incontro pubblico svoltosi

al Southbank Centre di Londra, e a cui l’ANSA è stata invitata

in veste di media italiano, davanti ad una platea di 2700 fans,

più o meno giovani. Incontro trasmesso in streaming in tutto il

mondo.

Ancora attivo e sulla breccia a 79 anni (ne compirà 80 il

prossimo 18 giugno) sir Paul da Liverpool ha voluto aprirsi al

pubblico tramite qualcosa di veramente personale, la sua musica.

Autentico filo conduttore di un’autobiografia scritta a 4 mani

con il poeta Paul Muldoon, e arricchita da immagini di

manoscritti, lettere, fotografie tratte dall’archivio di

famiglia.

L’almanacco di McCartney, in ordine rigorosamente alfabetico

(e non cronologico), ripercorre in parallelo quasi 7 decenni di

vita e carriera, dai successi planetari dei Beatles alla morte

della prima moglie Linda nel 1998, dall’esperienza con i Wings

all’amicizia con Lennon, sino agli ultimi anni da solista. “Con

John siamo cresciuti assieme e da subito abbiamo avuto

un’incredibile fiducia reciproca. Era come salire le scale

sempre spalla a spalla, gli ho voluto un bene dell’anima”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte