Paura a Londra, donna accoltellata e uomo investito

Momenti di paura e di orrore stamane a Londra, nel quartiere residenziale di Maida Vale, dove una donna è stata accoltellata a morte e un uomo investito e ucciso da un’autovettura in un episodio che la polizia britannica considera collegato. Lo riferiscono i media precisando che Scotland Yard ha aperto “un’investigazione urgente” sull’accaduto e che accertamenti sono in corso in tutta la zona. Al momento non vi sono indicazioni di una pista legata in alcun modo al terrorismo, anche solitario, e non risultano arresti.

L’episodio – avvenuto poco dopo le 9 di mattina ora locale – non è stato ripreso per il momento con particolare enfasi dai principali media britannici, i quali lasciano intendere che possa essersi trattato di un fatto di criminalità comune. Secondo un testimone oculare citato dall’agenzia Pa tutto sarebbe nato dall’aggressione di un giovane a una ragazza al culmine di una lite: aggressione sfociata nell’accoltellamento, nella disperata fuga della vittima in mezzo alla strada e poi nell’investimento di entrambi (probabilmente accidentale) da parte di un automobilista che si sarebbe visto la coppia spuntare di fronte. “E’ stato terribile”, ha detto la fonte, “qualcosa che ti aspetti di vedere nei film, non nella vita vera”.

Una portavoce di Scotland Yard è rimasta da parte sua abbottonata sulla dinamica dell’accaduto, invitando alla prudenza su qualunque possibile movente fino quando le indagini non saranno completate. Mentre si è limitata a confermare che la polizia ha ricevuto le prime chiamate di allarme “alle 9.02”, aggiungendo che nonostante l’invio sul posto di pattuglie, ambulanze, di un’eliambulanza e di vari mezzi di soccorso, e i tentativi di rianimazione, per le due vittime non c’è stato nulla da fare.



