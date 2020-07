Paura Quintana, investito in allenamento

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Nairo Quintana è stato investito da un’auto mentre si allenava in Colombia. Le sue condizioni sembrano buone: il corridore, avrebbe dolore al ginocchio e qualche escoriazione al gomito e si sarebbe recato in ospedale per un controllo.

Quintana ha avuto un inizio di stagione promettente con la squadra francese Arkea-Samsic. In particolare ha vinto l’ultima tappa di Parigi-Nizza lo scorso marzo, una delle ultime gare prima della fine della stagione a causa della pandemia del nuovo coronavirus. (ANSA).



