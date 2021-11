Payet colpito da bottiglia, sospesa Lione-Marsiglia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Ancora un episodio di violenza negli

stadi francesi. Il big match di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia è

durato appena 5′ minuti. Il match è stato infatti sospeso dopo

che prima di battere un calcio d’angolo Dimitri Payet è stato

colpito alla nuca da una bottiglietta d’acqua scaraventata dagli

spalti. Dopo un consulto con i capitani delle due squadre, il

direttore di gara, Ruddy Buque, ha deciso per la momentanea

sospensione della partita. Payet era già stato colpito da una

bottiglia durante una partita a Nizza proprio all’inizio della

stagione. La partita era stata poi interrotta a un quarto d’ora

dalla fine, per poi essere rigiocata a porte chiuse e in campo

neutro, a Troyes il 27 ottobre.

Si tratta del settimo episodio di questo tipo nella stagione

di corrente in Ligue 1.

Secondo RMC Sport il tifoso del Lione che ha lanciato la

bottiglietta verso Payet è già stato individuato e arrestato

dalle autorità locali. (ANSA).



