Payet colpito da bottiglia, un turno a porte chiuse al Lione

(ANSA-AFP) – PARIGI, 22 NOV – Il comitato disciplinare della

Lega calcio professionistico francese (Lfp), riunitosi

d’urgenza, ha sanzionato l’Olympique Lione con la chiusura

totale del suo stadio in via precauzionale dopo il lancio di una

bottiglia rivolto a Dimitri Payet domenica scorsa e

l’interruzione della partita contro il Marsiglia.

“In considerazione del grave incidente verificatosi durante la

partita la commissione disciplinare della LFP ha deciso di

mettere il caso sotto inchiesta e, in via cautelare, una seduta

a porte chiuse del Groupama Stadium fino alla pronuncia del

provvedimento definitivo”, previsto per l’8 dicembre, ha

annunciato la Lfp. Questa misura a porte chiuse riguarda la

partita Lione-Reims in programma l’1 dicembre. (ANSA-AFP).



