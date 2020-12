Condanna a trent’anni di carcere per Daniela Poggiali, ex infermiera dell’Ausl Romagna, accusata dell’omicidio pluriaggravato di un suo paziente, il 95/enne Massimo Montanari, morto il 12 marzo 2014 nel Ravennate, la notte prima delle annunciate dimissioni. La sentenza, nel processo in abbreviato, è stata letta dal gup del tribunale di Ravenna Janos Barlotti. L’imputata non era presente in aula.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte