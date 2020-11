Pazienti Alzheimer maltrattati, 8 anni a neurologo

(ANSA) – SASSARI, 10 NOV – Condanna a 8 anni e 6 mesi di

carcere, interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e 3 anni e

6 mesi dalla professione medica per il neurologo di Ittiri

Giuseppe Dore, principale imputato nel processo ribattezzato “caso Alzheimer”, che vedeva alla sbarra altre 20 persone

accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata

alla truffa, abuso d’ufficio, maltrattamenti, lesioni, sequestro

di persona e omicidio colposo. Condanna a 4 anni di reclusione e

5 di interdizione dai pubblici uffici per il consigliere

regionale Antonello Peru (Cambiamo Udc). Con loro sono stati

condannati per associazione a delinquere gli altri medici

imputati. Assolti invece gli ex dirigenti dell’Ats Marcello

Giannico e Nicolò Licheri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte