Pazzesco a Riccione … di Sergio Pizzolante

Grande evento, grande investimento promozionale, luminarie, neve finta, folla vera. E folle.

Sono folli le persone che si sono assembrate così.

È folle l’amministrazione comunale!

Ma come? Stiamo discutendo se le famiglie si possono riunire per il Natale, gli orari delle messe, se si possono fare poche centinaia di metri per passare da un paesino all’altro e Riccione organizza un evento per il tutto pieno in viale Ceccarini?

Chiudiamo i negozi e i bar e affolliamo le piazze?

Mentre ci sono decine di migliaia di contagi e quasi mille morti al giorno.

E tutto questo sfarzo comunicativo per chi? Per chi non può muoversi da Misano a Riccione ?

Pazzesco.