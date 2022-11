Pazzi per la musica, l’ascolto medio settimanale sale a 20,1 ore

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Sale a 20,1 ore il tempo medio

settimanale di ascolto della musica nel 2022, rispetto alle 18,4

ore del 2021: gli appassionati infatti la ascoltano più che mai

e il 46% lo fa scegliendo il formato audio streaming in

abbonamento. E’ il dato che emerge dal rapporto Engaging with

Music 2022 pubblicato dall’Ifpi, l’organizzazione che

rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo, il più

grande global report sulle modalità di consumo e interazione con

la musica attraverso oltre 44.000 intervistati nei principali 22

mercati del mondo.

Oggi le persone hanno molti modi differenti di interagire con

la musica: più di tre quarti degli intervistati la apprezza in

vari formati, il dato più alto mai registrato. In media, le

persone in tutto il mondo utilizzano più di 6 metodi diversi per

interagire con la musica, che vanno dallo streaming video alla

radio, dalla televisione alle colonne sonore, dai giochi alla

creazione di video brevi. D’altronde il 63% delle persone

concorda sul fatto che la musica gioca un ruolo centrale nel

tempo trascorso a guardare video su short-form video app.

La musica – rileva ancora il report – è tra l’altro parte

integrante del benessere psicofisico delle persone, continuando

a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare sia la salute

mentale che l’attività fisica. Mentre il 69% delle persone

afferma che la musica è importante per la propria salute

mentale, il 68% afferma infatti che la musica è importante

quando si allena.

Le persone ascoltano una vasta gamma di generi musicali:

oltre a generi popolari come hip-hop, rock e pop, almeno un

intervistato ha identificato più di 500 generi diversi – tra cui “sertanejo”, “samba”, “disco-polo” e “dangdut” – contribuendo a

una ricca miscela di musica locale e globale disponibile per gli

appassionati di musica in tutto il mondo.

In occasione della Milano Music Week (21-27 Novembre) i dati

italiani verranno presentati integralmente e commentati da David

Price, IFPI Director of Insight and Analysis, nel panel Engaging

with Music 2022 – A consumer study by IFPI del 24 novembre, alle

11.30 all’Apollo Club. (ANSA).



