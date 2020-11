Pazzini si ritira “è stato un viaggio pazzesco”

(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Le immagini dei suoi gol, le

esultanze, le tante maglie indossate in carriera per “un viaggio

pazzesco” Giampaolo Pazzini a 36 anni dice addio al calcio

giocato: l’attaccante che ha segnato con Atalanta, Fiorentina,

Samp, Inter, Milan Levante e Verona ha affidato ai social

l’annuncio del suo ritiro. “Sono passati più di 30 anni da

quando ci siamo conosciuti -scrive il giocatore su Instagram,

che a luglio aveva salutato l’Hellas – ero un bambino la prima

volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è

diventato per me come un ‘amico inseparabile’. Ero un ragazzino

come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che

sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A.

Guardavo i grandi campioni in tv e con loro sognavo la maglia

azzurra della nazionale, la magia degli stadi pieni di tifosi e

la Champions League; ma mai avrei pensato che un giorno tutto

ciò diventasse realtà e che grazie a te potessi vivere così

tante emozioni”. Quel bambino – continua Pazzini “si è fatto

grande e grazie a te ha realizzato uno ad uno tutti i suoi sogni

e sai cosa ti dico: ‘E’ stato più bello di come me lo

immaginavo!’. Adesso però siamo arrivati alla nostra resa dei

conti ed è giunto il momento di lasciarti riposare”.

Pazzini aggiunge: “Avrei potuto continuare per vivere ancora

un po’ quelle sensazioni ed emozioni che solo tu sai darmi,

forse sì; il bambino che è in me avrebbe voluto continuare a

farlo, ma l’uomo mi dice che è arrivato il momento di salutarci

anche perché so già che tutto ciò mi mancherà anche tra 20, 30,

40 anni. Quel bambino pian piano si è fatto grande – si conclude

la lettera – e grazie a te ha realizzato uno ad uno tutti i suoi

sogni e sai cosa ti dico: è stato tutto pure più bello di come

me l’immaginavo! Grazie di tutto. E’ stato un viaggio PAZZesco”.

(ANSA).



