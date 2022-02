Pd chiede sessione Parlamento su agenda Mattarella

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Questa mattina le capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno scritto una lettera ai Presidenti delle Camere, avanzando la proposta di una specifica sessione di dibattito parlamentare sul seguito da dare al discorso con il quale ieri il Presidente della Repubblica ha accettato il suo secondo mandato per trasformare, sostiene il Pd, “gli applausi scroscianti in atti concreti”.

“Molti dei contenuti richiamati dal capo dello Stato – afferma il Pd – impongono, infatti, un attivo ruolo riformatore da parte delle Camere, per far sì che l’ultimo anno della legislatura sia proficuo”.



