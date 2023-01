Pd: direzione slitta al pomeriggio

Condividi l'articolo

L’inizio della Direzione nazionale del Pd è posticipato al pomeriggio. Resta confermato, dalle ore 12, l’appuntamento in memoria di David Sassoli. È quanto riferiscono fonti del Nazareno. Al Nazareno è in corso un confronto fra gli staff dei quattro candidati alla segreteria sulla possibilità di aprire al voto anche on line per le primarie. La Direzione era in programma per le 12.30.

Trattative in corso al Nazareno, al tavolo fra i rappresentanti dei candidati alla segreteria Pd, per cercare un accordo sul voto anche on line alle primarie, come chiesto da Elly Schlein. Al momento non sono stati fatti significativi passi avanti. È quanto riferiscono fonti dem. Un punto su cui si starebbe discutendo riguarda la possibilità di consentire il voto on line ad una definita platea di elettori. La discussione riguarderebbe l’ampiezza delle categorie. “Dobbiamo trovare un accordo, altrimenti siamo degli irresponsabili” è stato il commento di un partecipante al tavolo, al suo arrivo al Nazareno.

