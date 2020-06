Pd, Salvini e Toti fanno campagna elettorale sul Ponte di Genova

“Cosa ci faceva Matteo Salvini sul ponte sul Polcevera non ancora inaugurato? Campagna elettorale”.

Lo scrivono in una nota i gruppi Pd in Regione e Comune e le segreterie ligure e genovese dei dem.

“Siamo stufi di vedere gli show dei politici, prima sotto ora anche sopra un’infrastruttura che non appartiene ad alcun partito – si legge nella nota – L’appropriazione dell’immagine del ponte e di una storia su cui pesano vittime e inchieste è semplicemente vergognosa. Surreale che il Commissario del Governo Marco Bucci si presti a fare l’accompagnatore del leader di un partito politico impegnato nel tour elettorale – prosegue la nota -. Quello che deve essere un segno di speranza per la città e per il Paese è trasformato quotidianamente a servizio elettorale di Toti e oggi anche di Salvini, con l’appoggio di chi ama definirsi un tecnico e per giunta apolitico. E’ un vero peccato che si utilizzino i risultati raggiunti con lo sforzo costante di tanti lavoratori, delle imprese – conclude la nota – , e non si porti rispetto alle vittime di una tragedia per fare campagna elettorale”



—

