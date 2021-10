Pechino 2022: domani accensione torcia a Olimpia a porte chiuse

Condividi l'articolo









(ANSA-afp) – ROMA, 17 OTT – La fiamma olimpica per i giochi

invernali di Pechino 2022 sarà accesa domani ad Olimpia, sulle

rovine del tempio di Hera ad Olimpia, sede degli antichi Giochi

in Grecia, senza pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia di coronavirus. Per la seconda volta consecutiva in tre

decenni, la tradizionale cerimonia nella culla dell’Olimpismo si

terrà in assenza di spettatori, ha annunciato il Comitato

Olimpico Ellenico. “A causa della situazione legata alla

pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si svolgerà nel

rigoroso rispetto del protocollo sanitario locale”, ha avvertito

il Comitato, che rinnova così le drastiche misure adottate nel

marzo 2020 in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nella storia dei

Giochi dell’era moderna, la fiamma era stata accesa a porte

chiuse solo nel 1984, quando gli organizzatori greci volevano

protestare contro la natura commerciale dei Giochi Olimpici di

Los Angeles. La cerimonia si terrà davanti a un pubblico

limitato ai membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e

dei comitati greco e cinese, alla presenza del Presidente della

Repubblica Ellenica Katerina Sakellaropoulou e del Presidente

del CIO Thomas Bach.

In ottemperanza alle drastiche misure adottate a Pechino,

senza spettatori stranieri, il Comitato greco ha ulteriormente

rafforzato le precauzioni sanitarie per questi secondi Giochi

del coronavirus dopo Tokyo, decidendo che la staffetta della

torcia sarà “più breve rispetto al recente passato”.

La fiaccola dei Giochi olimpici e paralimpici invernali sarà

portata a tempo di record ad Atene, prima di volare a Pechino.

La fiaccola sarà accesa domani alle 11.30 e consegnata agli

organizzatori cinesi il giorno successivo allo Stadio

Panatenaico di Atene alle 12 dopo una notte all’ombra

dell’Acropoli. Tradizionalmente, la fiamma percorre centinaia di

chilometri in più giorni, attraversa una cinquantina di città e

siti archeologici della Grecia, portata da artisti e sportivi di

tutto il mondo. Questa volta, invece, la fiamma olimpica sarà

portata solo da due tedofori – un cinese e un greco – in meno di

24 ore allo stadio Panatenaico, dove sarà consegnata al comitato

organizzatore di Pechino, sempre in una cerimonia senza

pubblico. (ANSA-afp).



