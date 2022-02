Pechino: biathlon; 15 km individuale, Wierer solo 18/a

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Delusione Italia nella 15 km

individuale donne ai Giochi olimpici di Pechino. Chiude al

diciottesimo posto Dorothea Wierer, prima delle italiane,

arrivata al traguardo in 46:45.0. L’oro è andato alla tedesca

Denise Hermann, argento alla francese Anais Chevalier-Bouchet,

bronzo per la norvegese Marte Olsu Roeiseland.

Lontanissime le altre azzurre in gara: Federica Sanfilippo in

50:09.3 ha chiuso al 49/o posto seguita da Michela Carrara, col

tempo di 51:29.1 che vale il 60/o posto. 76/o posto in

graduatoria per Lisa Vittozzi, infine, il tempo di 52:57.1.

(ANSA).



