Pechino: Comitato russo festeggia per Valieva, Usa ‘delusi’

(ANSA) – YANQING, 14 FEB – Il Comitato olimpico russo

festeggia il via libera Tas alla pattinatrice Kamila Valieva per

continuare a gareggiare ai Giochi di Pechino 2022, malgrado la

positività a un test antidoping. “Domani l’intero Paese sosterrà

lei e tutte le nostre meravigliose pattinatrici nella

competizione individuale”, ha scritto il Comitato su Telegram,

in merito alla “miglior notizia della giornata”. Il Comitato

olimpico Usa, è invece “deluso” per “il messaggio” della

decisione. “Questo sembra essere un altro capitolo del

sistematico e pervasivo disprezzo per lo sport pulito da parte

della Russia”, ha affermato Sarah Hirshland, a capo dell’Usopc.

(ANSA).



—

