Pechino: crollo Klaebo, star del fondo chiude al 4o/o posto

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – I fondisti russi hanno oscurato la

stella di Johannes Klaebo. Comincia male l’Olimpiade di Pechino

per il norvegese campione del mondo in carica: nello skiathlon

15+15 km sono stati gli atleti di Mosca con una doppietta a

dominare la prova: Alexander Blshunov, vincitore della prima

medaglia d’oro olimpica della sua carriera, era tra i favoriti a

Pechino ma quello che ha sorpreso è la mancata presenza sul

podio della Norvegia con l’altro russo Denis Spitsov medaglia

d’argento e il finlandese Iivo Niskanen di bronzo. “Non voglio

usare i tre casi dichiarati di Covid-19 nella squadra come una

scusa – ha detto l’allenatore della nazionale norvegese Eirik

Myhr Nossun, il cui primo fondista Hans Christer Holund ha

chiuso a mezzo minuto da Bolshunov – Ma ovviamente il nostro

piano iniziale era di fare le ultime due settimane in modo

diverso da quello che potevamo fare. Tuttavia, la nostra

ambizione era ancora quella di lottare per il podio oggi. Quindi

è tutto deludente”. Il fuoriclasse norvegese Klaebo, molto

atteso a Pechino, ha ceduto nella prima parte di gara per poi

chiudere molto indietro (40° a più di 9 minuti). “Johannes ha

iniziato a pensare allo sprint (la sua gara preferita martedì,

ndr) – conferma Eirik Myhr Nossum – E’ importante per lui e già

tra due giorni. Ovviamente era dispiaciuto di non poter arrivare

a medaglia ma i tre ragazzi sul podio hanno fatto una

prestazione straordinaria”. (ANSA).



