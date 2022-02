Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 05 FEB – Quinta vittoria dell’Italia in

altrettante partite nel torneo di curling misto a Pechino. La

coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha

sconfitto anche l’Australia col punteggio di 7-3, in un match

che l’ha vista sempre in controllo. Più tardi, per l’Italia che

guida la classifica a punteggio pieno c’è in programma la sesta

sfida, contro la Gran Bretagna. (ANSA).



