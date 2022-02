Pechino: Fedriga, Olimpiade fantastica, ora Milano-Cortina

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 21 FEB – “Si è conclusa ieri la 24/a

edizione dei Giochi invernali di Pechino. Un’Olimpiade

fantastica in cui lo sport italiano si è tolto davvero tante

soddisfazioni. Sono ben 17 infatti, le medaglie conquistate con

tenacia e determinazione dai nostri Azzurri. E ora guardiamo a

Milano-Cortina 2026, una grande occasione per far conoscere al

mondo le bellezze del nostro Paese”. Lo scrive il Governatore

Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano

Fedriga, in un post sui propri profili social. (ANSA).



