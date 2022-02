Pechino: finisce ‘regno’ Kramer pattinaggio, olandese solo nono

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 06 FEB – Nessun miracolo per Sven Kramer,

leggenda del pattinaggio di velocità e vincitore degli ultimi

tre titoli olimpici nei 5000 metri. L’olandese è arrivato nono

nella sua distanza preferita alle Olimpiadi di Pechino.

Incoronato nei 5000 m nel 2010, 2014 e 2018, medaglia d’argento

nel 2006 per la sua prima partecipazione ai Giochi, Kramer

questa volta è arrivato molto lontano dal podio, a più di sette

secondi dal terzo posto. Il titolo è andato allo svedese Nils

van der Poel che ha battuto l’olandese Patrick Roest, 2/o e il

norvegese Hallgeir Engebraaten.

Kramer, 35 anni, ha avuto difficoltà a ottenere il pass per

Pechino. Operato alla schiena a maggio, ha concluso alla fine di

dicembre al 3/o posto nelle selezioni olimpiche olandesi,

mancando uno dei pass automatici per i Giochi Olimpici-2022. Ma

alla fine è stato ripescato dalla sua federazione per Pechino.

Kramer è considerato il miglior pattinatore di velocità della

storia con le sue nove medaglie olimpiche, di cui quattro ori.

Per l’Italia bella prova di Davide Ghiotto che ha fatto meglio

dell’olandese, chiudendo ottavo, mentre Michele Malfatti non è

andato oltre la quindicesima piazza. (ANSA).



