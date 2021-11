Pechino: qualificazioni Hockey donne; Danimarca-Italia 4-0

Condividi l'articolo









(ANSA) – FÜSSEN, 11 NOV – L’Italia dell’hockey ghiaccio

femminile regge quasi due tempi, poi deve alzare bandiera bianca

contro una Danimarca che deve dare fondo a tutte le proprie

risorse per avere la meglio, per 4-0, sulle azzurre, nonostante

la bella prova della 18enne portiera azzurra Martina Fede.

Ora per l’Italia il cammino verso il sogno Pechino 2022, nel

torneo di qualificazione olimpica, si complica ma in virtù della

sorprendente sconfitta della Germania contro l’Austria tutto può

ancora accadere. E sarà proprio la Germania padrona di casa,

sabato alle 12, la prossima avversaria delle azzurre del ct Max

Fedrizzi. (ANSA).



