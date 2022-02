Pechino: skicross donne; delusione azzurre, oro svedese Naeslund

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 17 FEB – Niente da fare per le azzurre

Lucrezia Fantelli e Jole Galli, impegnate nella gara di skicross

alle Olimpiadi di Pechino. Ottenuta la qualificazione agli

ottavi rispettivamente con il sesto e il 12/o tempo, nessuna

delle due è riuscita a lottare per una medaglia. Sfortunata

Fantelli, che è caduta mentre era ampiamente in testa al proprio

ottavo ed è rimasta a lungo sulla pista prima di essere

recuperata dal toboga. Galli è stata eliminata nei quarti.

Al Genting Snow Park di Zhangjiakou, l’oro è andato alla

svedese Sandra Naeslund, dominatrice assoluta della disciplina

con nove successi in dieci gare stagionali. Alle sue spalle la

rivale canadese Marielle Thompson seguita dalla tedesca Daniela

Maier, terza dopo un contatto con la svizzera Fanny Smith. I

giudici, in un lungo conciliabolo nel post gara, hanno deciso di

declassare l’elvetica al quarto posto, consegnando il bronzo

alla Maier. (ANSA).



