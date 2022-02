Pechino: staffetta biathlon mira al podio, Bormolini all’esordio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Una staffetta mista per il podio.

Parte domani il biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino, e

si comincia con la staffetta mista che, sia a Sochi 2014 sia a

PyeongChang 2018, ha visto gli azzurri regalarsi la medaglia di

bronzo. Lo start è previsto alle ore 10 italiane (le 17 in

Cina). La formazione azzurra vedrà al lancio Lisa Vittozzi,

seguita da Dorothea Wierer, dall’esordiente Thomas Bormolini e

da Lukas Hofer in quarta.

“Sono contento e felice di iniziare sabato – ha detto Thomas

Bormolini -, ora gli ultimi ritocchi. Non vedo l’ora. Sono

orgoglioso della scelta fatta dai tecnici, la stagione sta

andando bene, e proverò a fare quello che ho fatto fino ad

adesso. E’ tutto molto complicato qui, perché c’è freddo, vento,

neve lenta. Ci sarà da soffrire”.

Saranno invece Caterina Ganz, Anna Comarella, Cristina Pittin

e Martina Di Centa ad aprire il programma del fondo dei Giochi

di Pechino, nella skiathlon programmata per domani, con partenza

alle 15.45 locali (le 8.45 del mattino in Italia).

La gara si svolgerà sull’anello di Zhangjiakou, il sito olimpico

più a nord di questa Olimpiade. (ANSA).



