Pechino: Timor Est o Nigeria, e la sfilata si colora

(ANSA) – PECHINO, 04 FEB – Procede rapidamente nel gelo dello

stadio Bird’s Nest la sfilata delle 91 squadre partecipanti,

molte delle quali hanno scelto volutamente di ridurre al minimo

le presenze a causa dei timori del Civid. A dare uno spruzzo di

colore sul palcoscenico – illuminato come fosse ghiaccio – le

delegazioni di Timor Est avvolta da sciarpe etniche sui piumini

o quella, con un solo sciatore, della Nigeria, che sfodera sulle

giacche bianco ghiaccio cappelli verdi che riprendono la

bandiera.

Ridotte le delegazioni anche di nazioni come Thaiti o l’India,

per forza di cose avendo un solo atleta iscritto alle gare, o

anche San Marino, che si presenta con due sciatori. Grande

invece la partecipazione del Canada, che è comunque la seconda

delegazione più numerosa dopo quella degli Stati Uniti. Il

freddo ha contribuito a rendere più difficile caratterizzare le

mise, con poche eccezioni, rese da mantelle colorate (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte