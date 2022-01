Pecini, Giampaolo risolleverà Samp,Spezia non rilassarti

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 20 GEN – “La presenza della Samp in fondo

alla classifica è temporanea. Dimostra più che altro che in un

ambiente serve equilibrio, tranquillità e lavoro. Hanno avuto

troppi problemi esterni per avere un percorso lineare in campo.

Sono sicuro che riprenderanno a marciare, spero solo lo facciano

dopo la sosta”. Lo ha detto Riccardo Pecini, chief football

operations officer dello Spezia e per anni capo scout del club blucerchiato.

Pecini domenica ritroverà il tecnico Marco Giampaolo, a cui

in estate aveva offerto la panchina dello Spezia e a cui è

legato da un rapporto di amicizia. “E’ innamorato della Samp e

del suo ambiente. Trova tanti che ha già allenato, quindi dal

punto di vista tecnico ha più di una garanzia. Conoscono i suoi

concetti di gioco e credo che sarà a suo agio nell’inserirsi con

la rosa disponibile”.

Lo Spezia è reduce dai successi importanti di Napoli, di

Genova contro il Genoa e di San Siro contro il Milan, la partita

che rimarrà nella storia soprattutto per il fischio dell’arbitro

Serra. “L’episodio è clamoroso ed è normale che a livello

mediatico ottenga tanta attenzione. Però ho visto uno Spezia che

è entrato in campo sapendo che non partiva battuto perché il

Milan avrebbe lasciato degli spazi. Una squadra più matura

insomma – ha concluso -, che ora deve confermarsi. Non siamo un

gruppo che può permettersi di rilassarsi, altrimenti torniamo

quelli di due mesi fa”. (ANSA).



