Peculato per l’ex consigliere regionale Marco Lombardi. Cadute tutte le accuse in Cassazione. La comunicazione dell’avv. Petrillo

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione 6°Penale – con Sentenza pronunciata all’ esito della Udienza di ieri 7.7.22 ha annullato senza rinvio la Sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva ritenuto l’ex Consigliere Regionale Marco Lombardi responsabile del reato di peculato. La Corte Suprema di Cassazione non ha ravvisato nella vicenda gli estremi del peculato contestato dalla Procura della Repubblica di Bologna agli ex consiglieri regionali della Emilia Romagna e di conseguenza cade l’accusa che per oltre 10 anni ha rappresentato un autentico calvario giudiziario per Marco Lombardi che finalmente, esce definitivamente assolto e, ritrova la serenità. Avv.Alessandro F.PETRILLO