Trentadue miliardi, 2,1 miliardi, 57 milioni. Sappiamo tutti i tedeschi ogni tanto ce lo ricordano- che in Italia le organizzazioni criminali sono numerose, ricche e probabilmente potenti (in genere chi è ricco qualche potere ce l’ha). Sappiamo tutti- anche i tedeschi- che le organizzazioni criminali sanno far girare bene i loro denari in giro per il mondo (anche a casa dei tedeschi quindi). Chi viene dalla cultura latina- perciò pure i tedeschi- sa che pecunia non olet, cioè che i soldi non puzzano.

Cosa non sappiamo? Forse ignoriamo che il patrimonio di beni sequestrati- cioè sottratti alla disponibilità delle cosche, ammonta a 32 miliardi di euro. Forse non sappiamo che 2 miliardi e 100 milioni di euro, sono i soldi liquidi -cioè immediatamente spendibili- sequestrati. E certo non immaginiamo che quel patrimonio di 32 miliardi (più della capitalizzazione di quasi tutte le grandi aziende italiane messe insieme) renda allo Stato appena 57 milioni di euro l’anno.

Di fronte a un’emergenza come questa del Covid, propone Eurispes, perché non usare meglio questo patrimonio? Perché non affidarlo a una società pubblica ad hoc, sotto la vigilanza dell’Antimafia, espressamente finalizzata a far beneficiare per davvero la Repubblica dei frutti di quei soldi puzzolenti?

