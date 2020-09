Pedone investito muore in ospedale a Bologna

(ANSA) – ROMA, 01 SET – Un uomo di 69 anni, Vittorio Baroni di Casalecchio di Reno (Bologna), è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla via Emilia, fra Anzola Emilia e Ponte Samoggia, nel Bolognese. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto condotta da un 55enne. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, il pedone è deceduto un paio d’ore dopo il ricovero. Dinamica precisa e cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Anzola.

conducente del veicolo è risultato in regola: alcoltest negativo, documenti di guida e di circolazione a norma. (ANSA).



