Pedopornografia on line, un carabiniere condannato a 2 anni e 2 mesi

E’ stato condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione e divulgazione on line di materiale pedopornografico un carabiniere 50enne, che era in servizio a Milano. Lo ha deciso con rito abbreviato (sconto di un terzo sulla pena) il gup del capoluogo lombardo Carlo Ottone De Marchi, a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Antonio Cristillo.

Il 50enne, difeso dall’avvocato Roberto Grittini, era stato arrestato a inizio aprile, dopo che a fine dello scorso anno, dopo una segnalazione della Polizia postale di Trieste nell’ambito di un’indagine più ampia, i carabinieri avevano effettuato una perquisizione sequestrando telefono e dispositivi informatici nei quali sono state trovate immagini pornografiche che ritraevano minori.

Il giudice ha ritenuto il militare responsabile sia di detenzione che di diffusione di materiale pedopornografico.

