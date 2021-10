Pedri col Barcellona fino al 2026,clausola da 1 miliardo

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – ROMA, 14 OTT – Una rinnovo di contratto fino al

2026 e una clausola rescissoria da un miliardo di euro, a soli

18 anni. E’ il nuovo ‘record’ battuto dal Barcellona, che per

fare di Pedri il nuovo Messi, ovvero il giocatore simbolo, ha

fatto firmare al giovane talento un accordo monstre.

Pedro Gonzalez si e’ rivelato l’anno scorso, ha gia’

partecipato con la Spagna all’Europeo ed e’ entrato tra i 30

finalisti del Pallone d’Oro. Il Barca annuncia l’accordo

(venerdi’ la firma) per un prolungamento fino al 2026 e una

cifra mai vista prima per liberarlo ed acquistarlo. (ANSA-AFP).



