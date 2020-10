Pedro,Roma da scudetto? difficile, ma non impossibile

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “Sono contento per il gol, per aver

aiutato la squadra e per i tre punti, che erano la cosa più

importante. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici.

L’esultanza? È dedicata ai miei figli, poi ho guardato il cielo

perché di recente è scomparsa una persona molto importante per

me, legata alla mia infanzia a Tenerife”. Così Pedro, match

winner di Udinese-Roma, commenta ‘a caldo’ dai microfoni di Dazn

la propria prova.

“Questa sera non era facile, loro giocavano con due punte

molto vicine e gli spazi erano piuttosto ristretti – dice ancora

lo spagnolo -. Ma siamo riusciti a vincere e siamo soddisfatti

di aver ottenuto i tre punti. Oggi ho segnato io, domani può

segnare qualcun altro, ma l’importante è raggiungere gli

obiettivi che ci siamo prefissati. Sono felice di essere qui,

condivido lo spogliatoio con giocatori di esperienza”. “Dobbiamo

provare a vincere sempre – conclude Pedro -: dobbiamo puntare

allo scudetto ed entrare in Champions. Sappiamo che è difficile,

ma non impossibile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte