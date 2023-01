Pelé: avenida che ‘circonda’ Maracanà è intitolata a O Rei

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 04 GEN – L’avenida Radial Oeste,

ovvero la strada che, a Rio de Janeiro, ‘circonda’ lo stadio

Mario Filho, il Maracanà, ha cambiato nome ed è diventata ‘Avenida Rei Pelé’. L’annuncio è stato dato dal sindaco della ‘Città Meravigliosa’, Eduardo Paes, sui social ufficiali della

municipalità.

In una nota, viene ricordato che nel Maracanà Pelé segno il

millesimo gol della sua carriera, il 19 novembre 1969 su rigore

contro il Vasco da Gama, e che otto anni prima, in un

Fluminense-Santos 1-3 , O Rei segnò un gol dopo aver dribblato

uno dopo l’altro sei avversari, impresa che nello stadio carioca

è tuttora ricordata con una targa. Inoltre Pelé ha giocato al

Maracanà la sua ultima partita in nazionale, Brasile-Jugoslavia

2-2 del 18 luglio 1971, “con gol di Rivelino e Gerson davanti a

un pubblico di 130mila spettatori”.

Intanto anche la Gazzetta Ufficiale di Rio ha pubblicato il

decreto che annuncia il cambio di nome dell’avenida. (ANSA).



